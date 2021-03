Nyu-Yorkda keçmiş prezident Donald Tramp tərəfdarları yenidən aksiya keçirib.

Metbuat.az Anadolu agentliyinə istinadən xəbər verir ki, Trampın lehinə müxtəlif şüarlar səsləndirən etirazçılar, polisin müdaxiləsi ilə üzləşib. Nəticədə tərəflər arasında qarşıdurma baş verib. Çox sayda etirazçı həbs edilib. Qeyd edək ki, son günlər ölkə miqyasında Trampa dəstək aksiyaları keçirilir.

Anar Türkeş / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.