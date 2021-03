“Ermənistanın Dağlıq Qarabağdakı işğalına son qoymaq üçün atdığımız addımları uğurla başa vurduq”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan “Mavi Vətən 2021” təlimlərində çıxışı zamanı deyib.

Dövlət başçısı vurğulayıb ki, heç vaxt ərazi genişləndirmək zehniyyəti ilə hərəkət etməyiblər:

“Heç bir ölkənin torpağında gözümüz yoxdur. Vətənimizi və hüquqlarımızı qorumağa çalışırıq”. (Qafqazinfo)

