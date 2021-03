İranın xarici işlər naziri Məhəmməd Cavad Zərif və Ermənistanın xarici işlər naziri Ara Ayvazyan arasında telefon danışığı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, nazirlər ikitərəfli əlaqələrin inkişafı və regional məsələləri müzakirə ediblər.

İki ölkənin XİN rəhbərləri iki ölkə arasında müxtəlif sahələrdə əlaqələrin inkişafından məmnunluqlarını bildirib və qarşılıqlı əlaqələrin daha da inkişaf etdirilməsinin zəruriliyini vurğulayıblar. (APA)

