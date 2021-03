Qadın güləşçilər lisenziya turnirinə Budapeştdə hazırlaşır - VİDEO

Qadınlardan ibarət güləş yığmamız Macarıstanda təlim-məşq toplanışı keçir. Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Güləş Federasiyası məlumat yayıb. Fevralın son günlərində Ukraynada keçirilən beynəlxalq turnirdə iştirak edən millimiz daha sonra Kiyevdən Budapeştə yollanıb. Martın 18-dən 21-dək həmin şəhərdə keçiriləcək Avropa Olimpiya Təsnifat turnirinə hazırlıq xarakteri daşıyan toplanışda Azərbaycan, Macarıstan, Əlcəzair, Moldova, Rumıniya və Bolqarıstan komandaları iştirak edir. Yığmamızın tərkibində lisenziya yarışında ölkəmizi təmsil edəcək Leyla Qurbanova (53 kq), Alyona Kolesnik (57 kq), Tatyana Omelçenko (62 kq), Elis Manolova (68 kq) və Gözəl Zutova (76 kq) ilə yanaşı, millimizin lideri, ən titullu qadın güləşçimiz Mariya Stadnik (50 kq) də yer alıb. Millimiz baş məşqçi Aslan Ağayev və məşqçi Rövşən Umudovun rəhbərliyi altında turnirin startına qədər Budapeştdə həm taktiki-texniki, həm də fiziki hazırlıq üzərində çalışacaq. Qeyd edək ki, sərbəst və yunan-Roma güləşi üzrə yığmalarımız lisenziya yarışına Bakıda hazırlaşır.

