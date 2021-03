Uşaqlarda boyu uzadan qidalar və vitaminlər - SİYAHI

Boy artımı uşaqlarda yaşa uyğun normal fizioloji prosesdir, hansı ki, bu ərəfədə bədəni qida ilə lazımi vitaminlərlə təmin etmək vacibdir.

Metbuat.az boy artımını stimullaşdıran vitaminli ərzaqları təqdim edir:

Yulaf

A, B, E, K vitaminləri, maqniy, kaliy, ftor, yod, sinklə zəngindir. Əzələ və skeleti təmin edir, həzmi yaxşılaşdırır. Süddə sıyığı hər gün verilə bilər.



Yumurta

D vitamini ilə zəngindir, təmiz zülaldır. Uşağa suda bişmiş yumurta verin.

Paxlalılar – noxud, mərci, lobya

Bitki zülalıdır, B qrup vitaminləri ilə zəngindir, boyu uzadır, enerji verir

Kəsmik

D vitamini, kalsiy, maqniylə zəngindir. Sümükləri bərkidir

Banan

Tərkibində boyu uzadan maddələr var.

Alma

Orqanizmi dəmirlə zənginləşdirir

B qrup vitamin, kalsium, maqniy, beta karotin ilə zəngindir.



Qoz

Beyin, yaddaş, ürək üçün vacibdir. Amin turşuları boya təsir edir

Dəniz məhsulları

Zülal və B 12 ilə zəngindir.

Yağlı balıq

Ürək, damar, sümük sistemini möhkəmləndirir, D vitamini mənbəyidir, boy hormonunu aktivləşdirir

Əgər uşaqda ciddi vitamin, mineral, D vitamin əskikliyi varsa, boyda geriləyir, bu zaman qida az təsir edəcək, əlavə BAD və vitaminlər seçilib verilməlidir. (medicina.az)



