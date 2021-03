Bakıda güclü külək hərəkətdə olan TIR-ı aşırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə Ələt-Astara yolunda baş verib.

Bakıdan Qobustan istiqaməti ilə hərəkət edən TIR-ı güclü külək dəmir arakəsmələrin üzərinə aşırıb.

