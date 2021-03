Daha bir qazimiz və müharibə günlərində ona qulluq etmiş tibb bacısı ailə qurmağa qərar veriblər.

Metbuat.az milli.az-a istinadən xəbər verir ki, bu gün Yusif adlı qazi ilə Ceyran adlı xanımın nişan mərasimi baş tutub.

Bu barədə sosial şəbəkələrdə məlumat yayılıb.

