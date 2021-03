Duzlu suyun 20 MÖCÜZƏSİ - Şiş xəstəliklərini belə sağaldır

Duzdan kosmetalogiyada üz dərisindəki qırışıqları açmaq məqsədilə, burun boşluğunun yuyulması üçün müxtəlif zədələnmələr zamanı istifadə edilir. Bütün bu patologiyaların əmələ gətirdikləri əlamətlərin aradan qalxmasında duzun rolu əvəzsizdir. Duz vannaları bəzi xəstəliklər zamanı çox faydalı təsirə malikdir.

Yatmazdan əvvəl öskürəkdən əziyyət çəkən uşaqların kürəklərinə ilıq duzlu suda islanmış kompres qoymaq öskürəyin qısa bir zamanda sağalmasına səbəb olur.



Metbuat.az medicina.az-a istinadən duzlu suyun bilmədiyiniz möcüzəvi faydalarını təqdim edir:



1.Mütəxəssislər duzlu su ilə bəzi şiş xəstəliklərinin sağaldığını qeyd edirlər. Belə ki, qatı duzlu suda isladılmış kiçik parçanı dəridə olan xallara və papillomlara yapışdırıcı ilə yapışdırıb saxladıqda bir müddət sonra onlardan xilas olmaq mümkün olur. 4-5 dəfə bu proseduru təkrarlamaq xalların əriyib itməsinə səbəb olur.



2. Duzlu su ilə ağrıyan orqan tərəfə lokal kompres qoymaq orqandakı ağrıların aradan qalxmasına səvbəb olur. Duzlu suyun dərinin dərin qatlarına keçmək və orqanlara təsir etmək qabiliyyəti var.



3. Baş ağrıları və soyuqdəymə zamanı duzlu su məhlulunu alın hissəyə qoymaq ağrını kısir. Soyuqdəymə və burun tutulması zamanı isə duzlu suda islanmış dəsmalı alın nahiyəyə qoyub gecə boyu saxlamaq burun tutulmasının qarşısını alır. Duzlu su kompresi qoyan zaman duzun 10%-li məhlulundan istifadə edilir. Əgər məhlulu evdə hazılaya bilməsəniz, o zaman aptekılərdə satılan duz məhlulundan itifadə edə bilərsiniz.



4. Duzlu su məhlulu ilə boğazı qarqara eləmək boğazın iltihabı xəstəliklərinin qarşısını alır.



5. Dörd yerə qatlanmış pambıq parçanı duzlu suda isladıb döş vəzilərinin üstündə gücə boyu saxlamaq döş xərçəngini sağaldır. Bunun üçün proseduru uzun müddət eləmək lazımdır. Duzlu suda isladılmış tamponu 15 saatdan az olmyraq uşaqlıq yolunda saxlamaq uşaqlıq boynu xərçənginin əlamətlərini azaldır. Bunun üçün proseduru ən az 2 həftə ardıcıl olaraq tətbiq eləmək lazımdır.

Həmçinin 1 litr qaynadılıb soyumuş və ya distillə edlmiş suya 100 qram xötək duzu qartılıb qarışdırılır və 10%-li məhlul əldə edilir. Bu məhlulla siz kompres qoyaraq aşağıdakı xəstəliklərin müalicə edə bilərsiniz:



* şişlər



* zədələnmələr



* bronx xəstəlikləri



* dizin iltihabi xəstəlikləri



* sıyrıqlar



* dərin bıçaq yaraları



* boğaz ağrıları



* bağların dartılması



* qanqrena

