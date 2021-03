Azərbaycanın yaşayış məntəqələrinə atılan raketlə bağlı ŞOK İDDİA

Ötən həftə Türkiyə ordusunun nəzarətindəki Suriyanın Əl-Bab və Cerablus bölgələrinə təşkil olunan hücumlarda istifadə olunmuş mərmilərin növü məlum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, iddialara görə, Rusiya ordusu tərəfindən həyata keçirilən hücumlarda Toçka raketlərindən istifadə edilib. Hadisə zamanı 3 dinc insan həlak olub. 18 yaralı var.

Qeyd edək ki, Toçka raketlərindən 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı Ermənistan ordusu Azərbaycanın yaşayış məntəqlərini hədəfə almaq üçün istifadə edib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

