Badamdar qəsəbəsindəki torpaq sürüşməsi davam edir

Metbuat.az redkator.az-a istinadən xəbər verir ki, bu gün səhər saatlarında ərazidə yenidən uçqun qeydə alınıb. Nəticədə sürüşmə zonasında yerləşən “Reyhan” restoranı tamamilə dağılıb.

Sürüşmə ilə əlaqədar bir neçə gün əvvəl təmizlənən Badamdar şosesinin yenidən bağlandığı da bildirilir.

Hadisə yerindən anbaan görüntüləri təqdim edirik:

