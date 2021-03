Danimarkada koronavirusun 31 fərqli növünə rast gəlinib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Səhiyyə Nazirliyi açıqlama verib. Bildirilib ki, mutasiyaya uğramış koronavirusun xüsusiyyətləri araşdırmalardan sonra məlum olacaq.

Qeyd edək ki, koronavirusun yeni növlərinə daha çox Böyük Britaniya, Danimarka, Cənubi Afrika və Braziliyada rast gəlinib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

