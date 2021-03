Hazırda dünya bazarında “Brent” markalı neftin bir bareli 71 ABŞ dollarından baha satılır.

Metbuat.az xəbər verir ki, Şimal dənizindən hasil olunan “Brent” neft qarışığının may fyuçerslərinin qiyməti 2,32 % artaraq bir barel üçün 71,15 dollara çatıb.

WTI markalı neftin aprel fyuçerslərinin qiyməti isə 2,57 % artaraq bir barel üçün 67,81 dollar təşkil edib.

