Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov 8 Mart - Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibəti ilə xanımları təbrik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, nazir bu barədə tvitter səhifəsində yazıb:

“Bu əlamətdar gündə bütün qadınları təbrik edir, ilk növbədə, torpaqlarımızın işğaldan azad olunmasında iştirak edən bütün igidlərimizin analarına və həyat yoldaşlarına təşəkkür edir, onlara can sağlığı diləyirik”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.