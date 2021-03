"Space" telekanalının bu məşhur verilişi bağlandı

"Space" TV-nin efirində yayımlanan Nurlan Rafiqoğlunun aparıcıs olduğu "Operativ Hissə” verilişi də fəaliyyətini dayandırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu qərarı televiziyanın direktoru vəzifəsini icra edən Kamil Şahverdiyev qəbul edib.

Direktor aparıcıdan öz "istəyi” ilə ərizə yazmasını xahiş edib.

Bir müddət öncə də, Füruzə Cəlilovanın aparıcısı olduğu "Günaydın Azərbaycan”, Mikayıl Güləddinoğlunun aparıcısı olduğu "Sevimli Şou” və Mətanət Əliverdiyevanın aparıcısı olduğu "Hər Səhər Mətanətlə” verilişləri bağlanıb. M.Güləddinoğlu fəaliyyətini ARB telekanalında davam etdirir.

"Space"də verilişlərin bağlanmasından sonra prodüser, montajçı və müxbirlər ixtisara düşüb. İxtisarların davam edəcəyi bildirilir. Bu addım pandemiya dövründə atıldığı üçün narazılıq yaradıb.

Qeyd edək ki, kinorejissor Vaqif Mustafayev bir müddət əvvəl televiziyanın rəhbəri vəzifəsindən azad edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.