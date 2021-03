Ermənistanda yayılan bu video Nikolsevərlər arasında böyük ajiotaj yaradıb.

Metbuat.az konkret.az-a istinadən xəbər verir ki, hansısa məclisdə Nikol Paşinyanın həyat yoldaşı Anna Akopyan rəqs etdiyi vaxt Kanadanın baş naziri Castin Tryudo ona yaxınlaşaraq qucaqlayır və öpür. Anna da ona qarşılıq verir.

Bu zaman Nikol Paşinyan isə Emmanuel Makronla əl-qol atıb oynayırdı.

