Çin yayımladı: Dünya bu görüntülərdən danışır - FOTOLAR

Çinin Milli Kosmik İdarəsi “Tianwen-1“ aparatı ilə Marsda yeni fotolar çəkib.

Metbuat.az xəbər verir ki, fotolar yüksək görüntü keyfiyyətinə malik olduğundan bütün detalları aydın müşahidə etmək olur. Məlumata görə, aparat fotoları Marsın səthindən 350 kilometr məsafədə uçarkən çəkib. Fotolar böyük maraqla qarşılanıb.

Qeyd edək ki, “göylərdəki həqiqət axtarışında” mənasını verən “Tianwen” layihəsi ötən ilin iyul ayında başlayıb. Bir neçə gün əvvəl Marsın səthinə enən NASA-nın “Persevarence” aparatı ilk fotoları göndərmişdi.

Anar Türkeş / Metbuat.az

