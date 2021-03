Salyanda avtomobil qaçıran iki qadın saxlanıldı

Salyan rayonunda oğurluq hadisəsi baş verib.

Salyan rayon polis şöbəsinə martın 7-də saat 16 radələrində rayon ərazisindən Bakı şəhər sakini S.Nəcəfova məxsus "Opel" markalı avtomobil qaçırılması barədə məlumat daxil olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, polis əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində nəqliyyat vasitəsini qaçırmaqda şübhəli bilinən Bakı şəhər sakini M.Bayramova və sərnişini, paytaxt sakini M.Orduxanova saxlanılıblar.

Faktla bağlı Salyan rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır.

