Qan təzyiqini salmağın qeyri-adi yolu tapıldı

Yüksək qan təzyiqini salmaq üçün qeyri-adi üsul tapılıb.

Metbuat.az Qaynarinfo-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə London Universiteti Kollecinin mütəxəssisləri "Express”ə danışıb.

Alimlər evdə istiliyin tənzimlənməsinin yüksək qan təzyiqinin öhdəsindən gəlməyə kömək edə biləcəyini söyləyiblər.

Alimlər bu nəticəyə demək olar ki, 4.7 min insanın qatıldığı bir araşdırma zamanı gəliblər. Əvvəlcə onların evlərindəki istilik, sonra isə könüllülərin qan təzyiqi ölçülüb.

Məlum olub ki, evdəki istilik nə qədər aşağı olarsa, orada yaşayan insanların qan təzyiqi də bir o qədər yüksək olur.

Beləliklə, ən soyuq evlərdə yaşayanlar üçün ortalama qan təzyiqi təxminən 126/74 mm civə sütunu və ən isti evlərin sahibləri üçün 121/70 mm civə sütunu olub. Eyni zamanda otaq temperaturunda hər dərəcə azalma ilə qan təzyiqi 0,48 mm civə sütunu üzrə artmış olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.