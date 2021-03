ABŞ-da F-35 təyyarələri ilə bağlı gərginlik səngimir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Nümayəndələr Palatasının Silahlı Xidmətlər Komitəsinin rəhbəri Adam Smit F-35 layihəsindən məyusluğunu ifadə edib. “Layihəyə pul ayırmağı artıq dayandırın” deyən Smit, F35-lərdə çoxlu nöqsan olduğunu ifadə edib.

Qeyd edək ki, ötən ay ABŞ mətbuatında F-35 layihəsindən müvəqqəti imtina ediləcəyi ilə bağlı iddialar yer almışdı.

Anar Türkeş / Metbuat.az

