Roma Katolik Kilsəsinin lideri Papa Fransiskin 4 günlük İraq səfəri başa çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, İraqda bərabərlik, sülh mesajları verən Papa, Ərbilə də baş çəkib. İraqda bir sıra görüşlər keçirən Katolik lider, dini ayinlərə qatılıb.

Qeyd edək ki, Fransisk İraqa səfər edən ilk Katolik lider oldu.

Anar Türkeş / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.