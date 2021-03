Daxili İşlər Nazirliyi Bakıda bir qrup feministin aksiya keçirməyə cəhd etməsi ilə bağlı açıqlama yayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, DİN-in Mətbuat xidmətindən Qafqazinfo-ya bildirilib ki, aksiya zamanı saxlanılan olmayıb:

"Qabaqcadan edilmiş xəbərdarlığa baxmayaraq, aksiya keçirməyə cəhd edən şəxslərin ərazidən uzaqlaşdırılması təmin edilib".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.