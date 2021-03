Bezosdan boşanan 50 yaşlı qadından gözlənilməz addım - Övladının müəllimi ilə... / FOTOLAR

Amazon.com şirkətinin rəhbəri Ceff Bezosdan boşandıqdan sonra 35 milyard dollar sərvəti ilə dünyanın ən varlı 3-cü qadını ünvanını əldə edən Makkenzi Skott yenidən ailə qurub.

Metbuat.az xəbər verir ki, 50 yaşlı qadın övladının müəllimi ilə evlənib. Hazırda sərvəti 53 milyard dollara çatan Makkenzi, ailə qurduğunu yazılı mesajında açıqlayıb. Keçmiş həyat yoldaşının ailə qurmasına münasibət bildirən Bezos yeni cütlüyü təbrik edib.

Qeyd edək ki, 25 illik evli olan Ceff Bezos və Makkenzi Skott 2 il əvvəl boşanıb.

Anar Türkeş / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.