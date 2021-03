Rusiya Hava Qüvvələrinin paraşütçüləri 8 mart münasibətilə aksiya keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onlar 4 min metr yüksəklikdən “8 mart” yazılmış plakatla eniş edib. Paraşütçülər üzərlərindəki gülləri qadın hərbçilərə təqdim edib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

