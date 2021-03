NASA Yer planetindəki oksigenin miqdarı barədə açıqlama yayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, elm adamlarının hesablamalarına görə, dünyadakı oksigenin miqdarı 1 milyard il sonra bitəcək. Belə ki, Günəş radiasiyasının artması nəticəsində atmosfer normadan çox isinməyə məruz qalacaq. Bu da, karbon qazının parçalanmasına və bitkilərin məhv olmasına səbəb olacaq.

Bitkilərin məhv olması ilə oksigen tükənəcək və dünyada bütün canlılar məhv olacaq.

Anar Türkeş / Metbuat.az

