“Sumqayıt” “Sabah”la bərabərə qaldı - Premyer Liqa

Bu gün futbol üzrə Azərbaycan Premyer Liqasında 19-cu tura start verilib.
Metbuat.az xəbər verir ki, turun açılış matçı Autsayder “Sabah”la “Sumqayıt” arasında keçirilib. Qarşılaşma 1:1 hesabı ilə başa çatıb.
Günün digər matçında lider “Neftçi” “Keşlə”nin müqavimətini qırmağa çalışacaq.
Azərbaycan Premyer Liqası
19-cu tur, 8 mart.
Sabah – Sumqayıt 1:1
Qol: T.Xəlilzadə, 34 – C.Xocaniyazov, 70.
Hakimlər: Əliyar Ağayev, Zeynal Zeynalov, Akif Əmirəli, Səbuhi Bayramov.
Masazır. “Bank Respublika Arena”.