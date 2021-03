“Sumqayıt” “Sabah”la bərabərə qaldı - Premyer Liqa

Bu gün futbol üzrə Azərbaycan Premyer Liqasında 19-cu tura start verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, turun açılış matçı Autsayder “Sabah”la “Sumqayıt” arasında keçirilib. Qarşılaşma 1:1 hesabı ilə başa çatıb.

Günün digər matçında lider “Neftçi” “Keşlə”nin müqavimətini qırmağa çalışacaq.

Azərbaycan Premyer Liqası

19-cu tur, 8 mart.

Sabah – Sumqayıt 1:1

Qol: T.Xəlilzadə, 34 – C.Xocaniyazov, 70.

Hakimlər: Əliyar Ağayev, Zeynal Zeynalov, Akif Əmirəli, Səbuhi Bayramov.

Masazır. “Bank Respublika Arena”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.