Suriya prezidenti Bəşər Əsəd və xanımı Əsmə Əsəd koronavirusa yoluxublar.

Metbuat.az "TASS"a istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə ölkə başçısının mətbuat xidmətindən bildiriblər.

Məlumata əsasən, B.Əsəd və xanımının vəziyyəti stabildir, hazırda onlar ev şəraitində karantin keçirlər: "Prezidenti Bəşər Əsəd və xanımı 2-3 həftə davam edəcək ev karantinində öz fəaliyyətlərini davam etdirəcəklər".

