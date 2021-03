Azərbaycan Aİ-dən idxalı artırıb

2021-ci ilin yanvarında Avropa İttifaqından (Aİ) Azərbaycana məhsul idxalı ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 15,6 faiz artaraq 180,35 milyon dollar təşkil edib.

Metbuat.az bu barədə Dövlət Gömrük Komitəsinin hesabatına istinadən məlumat verir.

Hesabat dövründə Azərbaycanın ümumi idxalında Aİ-nin payı 22,9 faizə bərabər olub.

2021-ci ilin yanvarında Azərbaycandan Aİ-yə ixrac 991,71 milyon dollar təşkil edib. Hesabat dövründə Azərbaycanın ümumi ixracında Aİ-nin payı 61,07 faizə bərabər olub.

Tərəflər arasında xarici ticarət əməliyyatlrının həcmi 1,172 milyard dollar təşkil edib. (Trend)

