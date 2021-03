Rəşad Nəbiyev qadınlar haqqında yazdı

“Qadınların iqtisadi, ictimai və siyasi bərabərliyi sağlam cəmiyyətin, güclü dövlətin təməl sütunlarındandır”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu nəqliyyat, rabitə və yüksək texnologiyalar naziri Rəşad Nəbiyev 8 Mart - Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətilə feysbuk sosial şəbəkəsindəki hesabında bildirib.

“Bu prinsipin dövlət siyasətimizin prioritetlərindən olması qürurverici haldır. Əziz xanımlar, Sizi 8 Mart - Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətilə təbrik edir, xoşbəxt və sağlam həyat arzu edirəm!”, - deyə nazir əlavə edib.

