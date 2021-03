“Fantastik oyun oldu" - Qvardiola

Manchester City-nin baş məşqçisi Pep Qvardiola Premyer Liqanın 27-ci turu çərçivəsində Manchester United-ə qarşı keçirdikləri oyunu şərh edib.

Metbuat.az goal.az-a istinadən xəbər verir ki, ispan mütəxəssis, 0:2 hesabıyla uduzduqları görüşlə bağlı bunları deyib:

“Fantastik oyun oldu. Manchester United çox təzyiqlər etdi və sürətli hücuma çıxdı. Yaxşı oynadıq, təəssüf ki, qol vura bilmədik. Məğlub olduq, qarşıda oyunlarımız var. Çempionluğa 30 xal qalıb, yenidən qələbələr qazanmalıyıq. Futbolda belə məğlubiyyətlər olur”.

Qeyd edək ki, Manchester City Premyer Liqada 65 xalla liderdir.

