Ən az benzin "yandıran" 5 maşının adı açıqlandı - SİYAHI

Sənayenin təbiətə vurduğu ziyan isə artıq rəqəmlərlə ölçülmür.

Metbuat.az xəbər verir ki, avtomobil sektoru isə bu zərərin başında gələn amillərdəndir. Artıq dünyada bir çox ölkə, Günəş enerjisi, elektirklə işləyən zərərsiz avtomobillərdən istifadəyə keçid edir. Bütün dünyanın bu yenilikləri tətbiq etməsinə isə illərlə zaman lazımdır. O zamandək çalışıb ən az benzin istifadə edərək havaya çirkli və zərərli qazların buraxılmasının qarşısını alan avtomobilərdən istifadə etmək tövsiyə edilir.

