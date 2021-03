TƏCİLİ! Azərbaycanda güclü qar yağdı: Yollar bağlandı - FOTO

Göygöldə yağan qar nəqliyyatın hərəkətində çətinliklər yaradıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə APA-ya DİN-in Mətbuat Xidmətinin Gəncə regional qrupunun əməkdaşı Eşqin Qasımov bildirib.

Onun sözlərinə görə, hava şəraitinin dəyişməsi ilə əlaqədar Göygöl RPŞ-nin əməkdaşları gücləndirilmiş iş rejiminə keçib. Bununla əlaqədar RPŞ-nin Dövlət Yol Polis Bölməsinin əməkdaşları rayon ərazisində mütəmadi xidmət apararaq, sürücü və piyadaların hərəkətinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi istiqamətində işlər görür.

"Göygöl rayon sakinlərindən, xüsusi ilə dağ kəndlərində yaşayanlardan xahiş olunur ki, mümkün qədər yaşayış yerlərini tərk etməsinlər, nəqliyyat vasitəsi idarə edənlər isə ara məsafəsi, minimal sürət və digər zəruri tədbirlərə riayət etsinlər", - deyə məlumatda qeyd olunur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.