Naxçıvan Muxtar Respublikasının sabiq Daxili işlər naziri, general-leytenant Əhməd Əhmədov Naxçıvanda həbs edilib.

Metbuat.az unikal.org-a istinadən xəbər verir ki, Ə. Əhmədov mənimsəmədə ittiham olunur və məhkəmənin qərarı ilə barəsində 4 aylıq həbs qətimkan tədbiri seçilib.

Qeyd edək ki, Ə. Əhmədov 2017-ci ildə tutduğu vəzifədən azad edilib.

