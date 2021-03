Vətən Müharibəsində iştirak edən daha bir hərbçimiz şəhid olub.

Metbuat.az Qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, oktyabrın 26-da Xocavənd istiqamətində yaralanan, uzun müddət komada qalan əsgər Cəfərov Babək Məxsus oğlu vəfat edib.

Həkimlər bütün müdaxilələrə rəğmən, onun həyatını xilas edə bilməyiblər.

Qeyd edək ki, B.Cəfərov Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə “Hərbi xidmətlərə görə” medalı ilə təltif edilib.

Allah rəhmət eləsin!

