ÜST: COVİD-19-la mübarizə tədbirləri qripə yoluxma hallarını azaldıb

Ölkələr tərəfindən koronavirusla mübarizə çərçivəsində tətbiq edilən tədbirlər qripə yoluxma hallarının sayını azaldıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bunu Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının (ÜST) Pandemiya və Epidemiya Xəstəlikləri şöbəsinin müdiri Silviya Brayand deyib.

S.Brayand bildirib: "Mövsümi qripə yoluxmaları izləyirik və Cənubi Yarımkürədə son dərəcə aşağı sirkulyasiya gördüyümüzü deyə bilərik. Bunun bir sıra açıqlamalarж ola bilər, amma ən real açıqlama ondan ibarətdir ki, koronavirusla mübarizə üçün tətbiq edilən tədbirlərin mövsümi qriplə mübarizədə son dərəcə təsirlidir".

Şöbə müdiri vurğulayıb ki, ÜST vəziyyətin xüsusilə koronavirusa qarşı vaksinasiya fonunda necə dəyişdiyini yaxından izləməyə davam edəcək: "Bu mərhələdə koronavirusla mübarizədə təsirli olan tədbirlərin digər yoluxucu xəstəliklərə qarşı da son dərəcə təsirli olduğu qənaətinə gələ bilərik". (Trend)

