Papadan Ərdoğana MESAJ: ''Türk xalqına xeyir-dua verdim''

Katoliklərin ruhani lideri Papa Fransiz, İraq səfərindən sonra Prezident Ərdoğana bir mesaj göndərib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Papa İraq səfərindən qayıdarkən həmişəki kimi hava sahəsindən istifadə etdiyi ölkələrin rəhbərlərinə teleqramlar göndərib.

Bu dəfə Türkiyənin hava məkanından istifadə edərək Romaya çatan Papa Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğana da xeyir-dua diləklərini çatdırıb. Papa mesajında "İraq səfərimdən Romaya dönərkən Türk hava məkanına girdiyim zaman sizə uğurlar dilədim. Uca Tanrıdan sizə və Türk xalqına xeyir-dua verirəm" deyib. "



