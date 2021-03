Türkiyənin Bilecik bölgəsində qadına qarşı şiddəti əks etdirən daha bir hadisə baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hələ kimliyi müəyyən edilməyən bir nəfər taksiyə minməyə çalışan qadını yumruqlayıb.

Qucağında uşaq olan qadının onun həyat yoldaşı olduğu güman edilir.

Bir iş yerinin təhlükəsizlik kamerasına düşən bu video görüntülərlə bağlı polis artıq araşdırmaya başlayıb.

Mənbə:Habertürk

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.