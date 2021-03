Türkiyənin Bursa şəhərində antik dövrə aid sikkə tapılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Məleykə Sivri adlı qadın, həyətində zeytun ağaclarını sulayan zaman antik dövrə aid sikkə tapıb.

Qadın tapıntını muzeyə aparan zaman məlum olub ki, pulun 1500 illik tarixi var və o Bizans dövrünə aiddir.

Məlumata görə sikkə üzərində ətraflı araşdırma aparılacaqdır.

Mənbə:Haberler.com

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.