İki gün öncə atasını itirən əməkdar artistin anası da VƏFAT ETDİ - FOTO

Əməkdar artist Səlim Abbasovun anası Laləgül xanım dünyasını dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu haqda musiqiçi Axşam.az-a açıqlamasında deyib. O bildirib ki, anası şəkərli diabetdən əziyyət çəkirmiş:

"Nə anama, nə atama kömək edə bildim. Atam öləndə xaricdə idim. Bu həyatda onlar üçün yaşayırdım. Bu dərdi çəkə bilmərəm. Mənim üçün artıq hər şey bitdi".

Qeyd edək ki, Səlimin atası üç gün əvvəl koronovirus infeksiyasından dünyasını dəyişib. Anası isə dünən Zığda yerləşən koronavirus əleyhinə modul tipli xəstəxanaya yerləşdirilmişdi.

