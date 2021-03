Kənddə möcüzə: Minlərlə insanın həyatı bir anda dəyişdi - Əlləri ilə torpağı qazıb çıxarırlar / VİDEO

Konqo Demokratik Respublikasının Kivu əyalətində inanılmaz hadisə baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, kəndlərin birində kəşf edilən mədəndən qızıl çıxmağa başlayıb. Dağdan su ilə qarışıq torpaq səthinə püskürən qızılı toplamaq üçün minlərlə insan kəndə axın edib. Nəticədə kiçik kənddə izdiham yaşanıb. Maddi durumu ağır olan sakinlər əlləri ilə torpağı qazaraq, qızıl toplayıblar.

Qızılın tapılmasından sonra şirkət kənddəki fəaliyyətini dayandırıb. Qızılın talan edilməsinin qarşısını almaq üçün kənddə təhlükəsizlik tədbirləri görülüb.

Anar Türkeş / Metbuat.az

