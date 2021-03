Sarkisyanın vəziyyəti GƏRGİNLƏŞDİ - Yeni oyunda QURBANLAR kimdir?

Xəbər verdiyimi kimi, Ermənistan prezidentinin administrasiyası Armen Sarkisyanın Bakıya səfəri ilə bağlı yayılan xəbərləri təkzib edib.

Məsələyə münasibət bildirən politoloq Elxan Şahinoğlu Metbuat.az-a bildirdi ki, göründüyü kimi, prezidentə onun guya Bakıda olması xəbəri yaman pis təsir edib.



''Təkzib açıqlamasını dərhal yaymaqla göstərmək istəyir ki, o məğlub olduğu ölkənin ayaqlarına getməzdi. Əsas sual budur:

Sərkisyanın guya Bakıda olması xəbəri niyə yayılıb və bu kimin maraqlarına xidmət edir? Böyük ehtimalla prezidentin nüfuzuna zərər vurmaq üçün xəbəri müxalifət dairələri yayıblar''.

E.Şahinoğlu bildirdi ki, müxalifətin son günlər Armen Sərkisyandan narazılığı artır.

''Müxalifət hesab edir ki, baş nazir Nikol Paşinyanla baş qərargah rəisi Onik Qasparyan arasındakı qarşıdurmada Sərkisyan daha qətiyyətli mövqe tutmalı idi. Armen Sərkisyan isə Paşinyanın Qasparyanı istefaya göndərməsi sənədinə imza atmasa da, davam edən gərginlikdə məsuliyyəti Konstitusiya Məhkəməsinin boynuna atmağa çalışır.

Müxalifət prezidentin Konstitusiyaya görə məhdud səlahiyyətlərini nəzərə almaq istəmir. Ona görə də müxalifət və onun nəzarətindəki saytlar Paşinyandan sonra Sərkisyanı da hədəf götürüblər. Baş naziri nüfuzdan salmaq üçün “Paşinyan türkdür” şüarlarını səsləndirirlər, Armen Sərkisyan haqqında isə “prezident Bakıda olub” dezinformasiyasını yayırlar.

Oyun davam edir. Ermənistan daxilində informasiya (oxu: dezinformasiya) müharibəsinin hədəfləri və miqyası getdikcə böyüyür''.

Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.