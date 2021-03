Baş Prokurorluq iki sabiq naziri həbs etdi. Ölkədə sahibkarlıq sahəsində olan yoxlamaların dayandırılmasının müddəti uzadılıb. Daha bir hərbçimiz şəhudlik zirvəsinə ucalıb.

Metbuat.az günün ən vacib xəbərlər blokunu təqdim edir:

