İraq həbsxanalarında və uşaq evlərində yaşayan 248 azyaşlı azərbaycanlı Azərbaycana gətirilib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu barədə Nazirlər Kabinetinin 2020-ci ilə dair hesabatında bildirilib.

Hesabatda qeyd edilib ki, onlardan 194 nəfər ötən il ölkəmizə repatriasiya edilərək, müvafiq reabilitasiyadan sonra yaxınlarının himayəsinə verilib.

