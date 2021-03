Hollandiyada koronavirusla bağlı qəribə təlim keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 48 saat əvvəl koronavirus testi neqativ olan 1300 nəfər 17 min yerlik zala toplaşıb. Onlar üçün əyləncə, konsert təşkil edilib. Məqsəd insanların koronavirus qaydalarına nə qədər əməl etdiyini müəyyən etməkdir. 5 gün sonra həmin şəxslərdən yenidən test götürüləcək.

Bu testin nəticələrinə görə, hökumət koronavirusla bağlı növbəti addımları müəyyən edəcək.

Anar Türkeş / Metbuat.az

