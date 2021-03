2020-ci ildə ölkədə karantin qaydalarını pozan 1100 nəfər həbs edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barərdə Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il hesabatında qeyd edilib.

Hesabatda bildirilir ki, hesabat dövründə karantin rejim qaydalarının pozulması faktına görə daxili işlər orqanlarının əməkdaşları tərəfindən 367 min 600 nəfər barəsində inzibati məsuliyyət tədbiri görülüb. Onlardan 366 min 500 nəfəri tibbi maskadan istifadə etmədiyi üçün cərimələnib, 1100 nəfər barəsində isə həbs qətimkan tədbiri seçilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.