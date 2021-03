“İranın hücum edəcəyi təqdirdə İsrail qarşılıq verəcək”.

Metbuat.az xəbər verir ki, İsrailin Kəşfiyyat İdarəsindən belə açıqlama verilib. Bildirilib ki, İran İsrailin şimal sərhədlərinə hərbi qüvvə yerləşdirməyə cəhd göstərir. “İsrail buna imkan verməcəyək” deyə qeyd olunan açıqlamada, İrana qarşı qadağaların qüvvədə qalmasının vacibliyi bildirilib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

