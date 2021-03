Korrupsiyaya görə ən çox şikayət edilən qurumlar açıqlanıb - SİYAHI

2020-ci ildə Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsi tərəfindən vətəndaşların 9,2 min müraciətinə baxılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Nazirlər Kabinetinin 2020-ci ilə dair hesabatında bildirilib.

Bunlardan 4,5 mini ərizə və şikayət kimi, 4,7 min isə Baş İdarədə fəaliyyət göstərən “161-Qaynar xətt” əlaqə mərkəzinə müraciət kimi daxil olub.

Həmin müraciətlər əsasən yerli icra hakimiyyəti orqanları, sosial müdafiə, təhsil, səhiyyə, bələdiyyə, özəl sektor və digər sferaları əhatə edir.

“161-Qaynar xətt” əlaqə mərkəzinə daxil olan müraciətlərin sahələr üzrə bölgüsü belədir:

Daxili işlər orqanları – 779

Yerli icra hakimiyyəti orqanları - 656

Sosial müdafiə - 654

Səhiyyə - 564

Bələdiyyələrin fəaliyyəti – 280

Təhsil – 136

Ədliyyə orqanları - 134

Özəl sahə - 121

"Azərişıq" ASC-nin fəaliyyətilə bağlı - 115

Meliorasiya və su təsərrüfatı - 96

"Azəriqaz" İB - 88

Səfərbərlik - 48

Ekologiya və təbii sərvətlər - 40

Müdafiə - 33

"Azərsu" ASC - 29

Bank sektoru - 28

Kənd təsərrüfatı - 28

Digər - 832

Qeyd edək ki, hesabat yaxın günlərdə Milli Məclisdə müzakirəyə çıxarılacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.