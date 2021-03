“WhatsApp” bu telefonlarda işləməyəcək

Məşhur mesajlaşma tətbiqi "WhatsApp" "iPhone"un köhnə versiyalarına xidməti dayandıracaq.

Bu barədə "WABetaInfo" məlumat yayıb.

Bildirilir ki, "WhatsApp"ın təzə beta versiyasında iOS 9 və daha aşağı səviyyədə çalışan cihazlar üçün dəstək dayandırılıb.

Qeyd edək ki, "WhatsApp" tərəfindən mobil qurğularla bağlı son qərar 2020-ci ilin fevralında verilib. Həmin qərarla "WhatsApp" Android 2.3.7 versiyasında işləyən smartfonlara xidməti dayandırmışdı. Bununla yanaşı, iOS 8 və daha köhnə versiyalarda da artıq 1 ildir ki, "WhatsApp" işləmir.

