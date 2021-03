Bakıda intihar edən iki yeniyetmə qızın kimliyi məlum olub.

Metbuat.az-ın əldə etdiyi məlumata görə, intihar edənlər Quliyeva Mətanət Elşən qızı və Səmədova Əfruz Rafiq qızıdır.

Qeyd edilib ki, hər ikisi 2004-cü il təvəllüdlüdür və Qobu qeydiyyatındadır.(oxu.az)

