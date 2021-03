Prezident İlham Əliyev “İşsizlikdən sığorta haqqında” Qanunda dəyişikliyi təsdiq edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, dəyişikliyə əsasən, sığorta ödənişinin hesablanması üçün orta aylıq əməkhaqqının məbləği müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın (qurumun) elektron informasiya sistemində sığortaolunanın sığorta haqları üzrə hesabatlarda olan aylıq əməkhaqqı barədə məlumatları əsasında müəyyən edilir.

