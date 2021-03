Yunanıstan mayın 14-dən etibarən turistləri qəbul etməyi planlaşdırır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Yunanıstanın turizm naziri Haris Teoharis bildirib. O bildirib ki, sərhədlər təkcə Avropa İttifaqından deyil, Rusiya, Belarus və Ukraynadan olan turistlər üçün də açılacaq.

Ölkəyə gələn turistlər mütləq peyvənd olunmalı, COVİD-19 testindən keçməli və mənfi nəticə əldə etməlidir.

